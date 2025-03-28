Фильм будет на больших экранах со 2 мая.

Вышел первый трейлер американского вестерна "Ржавчина", главную роль в котором сыграл Алек Болдуин. Именно на съемках этой ленты актер случайно застрелил украинского оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соуза.

По сюжету преступник Гарланд Раст едет в Канзас, чтобы помочь своему 13-летнему внуку. Подросток случайно убил человека и попал в тюрьму, а дедушка пытается спасти его от казни.

Известно, что "Ржавчина" выйдет в прокат 2 мая 2025 года, а мировая премьера состоялась в прошлом году на Международном фестивале кинооператорского искусства Camerimage в Польше.

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Что известно о съемках фильма "Ржавчина"

Съемочный процесс начался в октябре 2021 года в Нью-Мексико. На площадке Алек Болдуин играл сцену с бутафорским оружием и после его выстрела произошла трагедия. Ружье оказалось заряженным боевым патроном вместо холостого, поэтому пуля попала в оператора из Украины Галину Гатчинс и режиссера Джоэля Соуза. 42-летняя женщина погибла после того, как ее отправили в больницу.

После инцидента съемки прекратили, а Алеку предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Более трех лет длилось судебное следствие, однако летом 2024 года с актера сняли обвинения и дело закрыли.

Напомним, ранее студия Marvel назвала имена актеров, которые сыграют в новом фильме "Мстители: Судный день".

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