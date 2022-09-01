Звезда "Снайпер. Белый ворон" отметил, что сейчас общается только на украинском языке.

Актер Павел Алдошин, сыгравший в фильме "Снайпер. Белый ворон", рассказал о своем отношении к языковому вопросу и оценил свои знания украинского.

"Я не считаю, что я идеально знаю украинский язык, но я читаю украинскую литературу - и современную, и классическую. Ощущаю, как мой словарный запас пополняется и речь становится еще более мелодичной. Это не сложно", - прокомментировал Павел в эксклюзивном интервью УНИАН.

Алдошин добавил, что вопрос языка важен всегда, а не только в военное время.

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"Этот вопрос важен всегда. Это первоочередной вопрос. Я не понимаю людей, которые… Извините, мои русскоговорящие коллеги и друзья, но для меня не существует русскоязычного украинца", - сказал актер.

Напомним, ранее Алдошин рассказал о своем отношении к "хорошим русским" и подчеркнул, что они "должны гореть в аду".

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