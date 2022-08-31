Звезда фильма "Снайпер. Білий ворон", актер Павел Алдошин, который еще с начала полномасштабной войны пошел защищать свою страну, дал эксклюзивное интервью УНИАН.

Украинский актер Павел Алдошин рассказал о своем отношении к "хорошим русским" - россиянам, которые осудили политику России и поддержали Украину. Как рассказал артист, многие коллеги из РФ после 24 февраля 2022 писали ему стандартные фразы типа "Мы за мир!".

"Но это ничего не значит. Они - россияне, и они должны гореть в аду", - констатировал Алдошин.

В своей позиции он категоричен - сниматься с кем-то из РФ не планирует ни при каком раскладе.

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"Я не хотел никогда сниматься с российскими актерами, не хочу, и, надеюсь, мне не придется выбирать. Потому что когда продюсеры будут понимать, что в их проекте будет Павел Алдошин, рядом с ним 100% не должно быть российского актера, даже "хорошего русского актера". Не из-за того, что они плохие актеры, а потому они как люди - г*вно", - сказал звезда фильма "Снайпер. Білий ворон".

Он также добавил, что где-то в июне этого года общался с российскими коллегами, но после того все связи с ними были разорваны.

"Все связи с ними были разорваны из-за просто неуместности их существования. Ни людей, не связей", - резюмировал актер.

Напомним, ранее звезда "Снайпер. Белый ворон" рассказал о волевом решении вступить в ВСУ. По словам актера, навыки, которыми он овладел во время подготовки к фильму, пригодились ему на войне.

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