"Снайпер. Белый ворон", "Зверь" и "Самаритянин" со Сталлоне: главные кинопремьеры недели

С 25 августа в украинский прокат выходит несколько новинок, среди которых – украинский военный фильм "Снайпер. Белый ворон", триллер "Зверь" с Идрисом Эльбой и комедия "Я люблю своего папу". Онлайн, тем временем, выйдут комедия "Время для себя" с Кевином Хартом и Марком Уолбергом и супергеройский фильм "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Снайпер. Белый ворон (Украина, 2022)

Украинский военный экшн "Снайпер. Белый Ворон" основан на реальной истории. События фильма начинаются в 2013 году. Пацифист-чудак Николай проводит экологический эксперимент: вместе со своей беременной женой Настей он живет в собственноручно вырытой норе на недавно приобретенной земле под Горловкой в Донецкой области. Супруги отказываются от вредных благ цивилизации, стремясь доказать человечеству, что жить в гармонии с природой в 21 веке возможно. Несмотря на бытовые трудности, семья чудаков чувствует себя счастливой и верит в ценность и успешность своего эксперимента.

Наивный мир Николая рушится с началом войны на Донбассе – боевики убивают беременную жену и дотла сжигают его дом. Не находя оправдания этой жестокости, он принимает судьбоносное решение и вступает в добробат в ряды снайперов. Сначала над чудаком насмехаются, но впоследствии, благодаря своей напористости, он доказывает, что с ним все-таки стоит считаться.

Режиссером фильма стал Марьян Бушан, для которого это дебютная режиссерская работа. Сценарий ему помогал писать киборг Николай Воронин, ставший прототипом главного героя. Роли в фильме исполняют Павел Алдошин, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясиновский, Олег Шульга и другие.

Съемки фильма проходили осенью 2020 года в Международном центре НГУ в Киевской области, в них принимали участие реальные военнослужащие и настоящая военная техника.

Зверь / Beast (США, 2022)

В центре сюжета этого приключенческого триллера – вдовец, который приезжает на экскурсию в парк дикой природы в Африке, чтобы наладить отношения с дочерьми-подростками. Однако отдых очень быстро превращается в борьбу за выживание, когда герои выясняют, что местных жителей терроризирует дикий лев.

Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба ("Лютер", "Тор", "Тихоокеанский рубеж", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") и Шарлто Копли ("Девятый округ", "Команда А", "Робот по имени Чаппи").

Фильм снял исландский актер и режиссер Бальтасар Кормакур, среди предыдущих работ которого – survival-триллер "Эверест" и комедийный боевик "Два ствола".

В мировой прокат "Зверь" вышел на неделю раньше, чем в Украине, и получил в целом положительные или смешанные отзывы.

Я люблю своего папу / I Love My Dad (США, 2022)

История разворачивается вокруг мужчины по имени Чак, который решает восстановить отношения со своим сыном, но обнаруживает, что парень заблокировал его во всех соцсетях. Обеспокоен жизнью своего отпрыска, отец создает фейковый аккаунт и начинает общение под видом молодой официантки. Но такая выходка заходит слишком далеко – его сын влюбляется в мнимую девушку и теперь мечтает увидеться с ней лично.

Роль отца исполнил популярный американский стендап-комик Пэттон Освальт, обладатель премии "Эмми" и "Грэмми". Освальт известен и по немалому количеству ролей в кино и на телевидении, в частности, в сериалах "Король Квинса" и "Агенты Щ. И. Т.", а также в картинах "Тайная жизнь Уолтера Митти", "Мачо и Ботан 2" и других.

Дополняет комедийный дуэт Джеймс Моросини, известный по ролям в сериалах "Американская история ужаса" и "Криминалисты: мыслить как преступник". Также он выступил сценаристом и режиссером ленты. Это его вторая полнометражная работа после фильма "Секс втроем" 2018 года. Картина "Я люблю своего папу" основана на реальной истории отношений режиссера с его отцом.

Мировая премьера ленты состоялась на американском кинофестивале South by Southwest (SXSW), где картина получила Приз зрительских симпатий и Гран-при жюри. В целом фильм получил положительные отзывы.

Также в украинских кинотеатрах на этой неделе стартуют показы документального фильма "Электросестры" (Великобритания, 2020) и семейного анимационного фильма "Инопланетянка" (Дания, 2022). Кроме того, на "больших экранах" по случаю Дня Независимости Украины можно будет посмотреть подборку лучших украинских фильмов.

Время для себя / Me Time (США, 2022)

26 августа Netflix выпустит комедию, рассказывающая о мужчине, который впервые с много лет остался один дома, пока его жена с детьми уехали, и наконец получил шанс немного пожить исключительно для себя. Однако очень быстро ему надоедает сидеть дома, поэтому он отправляется на вечеринку к своему бывшему лучшему другу, связь с которым он утратил, погрязнув в семейной жизни. Этот бешеный уикенд переворачивает всю его жизнь.

Главные роли в фильме исполнили Кевин Харт ("Очень страшное кино 3", "Джуманджи", "Человек из Торонто") и Марк Уолберг ("Боец", "Uncharted", "Третий лишний"). Также в фильмы снимались Реджина Холл ("Очень страшное кино", "Законопослушный гражданин"), Джимми О. Ян ("Кремниевая долина", "Космические войска") и другие.

Режиссером фильма выступил Джон Гамбург, который до этого работал над такими фильмами, как "А вот и Полли" и "Почему он?", а также написал сценарии к фильмам из серии "Знакомство с родителями".

Самаритянин / Samaritan ( США, 2022)

Также 26 августа Amazon Prime Video выпустит супергеройский фильм "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне ("Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые") в главной роли.

События фильма разворачиваются через 25 лет после эпической схватки супергероя по имени Самаритянин со злодеем. С того времени супергерой исчез, пока однажды мальчик не знакомится со стариком, который живет в соседнем доме, и начинает понимать, что старик и есть тот супергерой.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышли в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы августа 2022 года – на этой неделе стартуют остросюжетный триллер "Пациент" со Стивом Кареллом и Доналом Глиссоном, а также очередной сериал из мира "Звездных войн" под названием "Андор", являющийся приквелом к фильму "Бунтарь Один".

Марина Григоренко