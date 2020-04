Леди Гага, Билли Айлиш и Элтон Джон выступят на виртуальном концерте, посвященном врачам

Ведущими шоу будут Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Певица Леди Гага в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и Global Citizen проведет всемирный виртуальный концерт, посвященный медикам, которые спасают людей от коронавируса.

Об этом сообщается на странице организации Global Citizen в Instagram. В рамках онлайн-концерта One World: Together At Home (Один мир: вместе дома) выступят сама Леди Гага, а также Элтон Джон, Билли Айлиш, Лиззо, Крис Мартин, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Джон Ледженд, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба и многие другие.

Концерт будет транслироваться 18 апреля в 20:00 (EST) на ABC, NBC, CBS и других международных вещателях, а также на сайте и в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube организации Global Citizen, передает 112.ua.