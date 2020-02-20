Мадонна отпраздновала завершение гастролей страстным поцелуем с молодым любовником (фото)

На шумной вечеринке певица не сдерживала чувств.

После завершения гастролей в Лондоне популярная певица Мадонна устроила шумную вечеринку, на которой отрывалась и не сдерживала чувств.

Читайте такжеМадонна отменила концерт по состоянию здоровьяСоответствующие фотографии звезда опубликовала в своем Instagram.

В частности, в самом разгаре веселья артистка страстно поцеловала своего парня, который младше ее на 35 лет, 26-летнего Ахламалика Уильямса.

«Спасибо, Лондон. Вы были фантастические. Не могла бы сделать это без поддержки всех моих близких», – написала она.

Ранее УНИАН сообщал, как Мадонна позвала Гарри с Меган пожить у нее на Манхэттене.