Мадонна отпраздновала завершение гастролей страстным поцелуем с молодым любовником (фото)
11:04, 20 февраля 2020Звезды
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На шумной вечеринке певица не сдерживала чувств.
Мадонна устроила вечеринку после завершения гастролей в Лондоне / instagram.com/madonna
После завершения гастролей в Лондоне популярная певица Мадонна устроила шумную вечеринку, на которой отрывалась и не сдерживала чувств.
Читайте такжеМадонна отменила концерт по состоянию здоровьяСоответствующие фотографии звезда опубликовала в своем Instagram.
В частности, в самом разгаре веселья артистка страстно поцеловала своего парня, который младше ее на 35 лет, 26-летнего Ахламалика Уильямса.
«Спасибо, Лондон. Вы были фантастические. Не могла бы сделать это без поддержки всех моих близких», – написала она.
Парень Мадонны моложе ее на 35 лет / instagram.com/madonna
Ранее УНИАН сообщал, как Мадонна позвала Гарри с Меган пожить у нее на Манхэттене.
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