Мемуары Вуди Аллена не будут публиковать из-за давления родственников

Ранее приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу заявила, что отчим совершил в отношении нее развратные действия в 1992 году, когда ей было всего 7 лет.

Американское издательство Hachette не будет печатать мемуары Вуди Аллена «Неуместно» и возвращает все права на рукопись в знак солидарности с родственниками режисера.

Об этом пишет BBC Украина.

В заявлении, в частности, говорится, что решение приняли из-за того, что работники издательства выступили против книги. Ранее сын Аллена Ронан Фэрроу подверг издательство критике.

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Отмечается, что на днях четверо работников издательства присоединились к акции протеста против публикации мемуаров Аллена в знак солидарности с его сыном Фэрроу.

Как сообщал УНИАН, ранее приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу заявила, что отчим совершил в отношении нее развратные действия в 1992 году, когда ей было всего 7 лет.

Сам Аллен обвинения отрицает и называет их клеветой. Следствие тоже не нашло доказательств его вины, и никаких обвинений против него не выдвигали.