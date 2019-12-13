Голый Вин Дизель прикрыл причинное место бананом и взбудоражил сеть (фото)
13:30, 13 декабря 2019Звезды
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Оригинальную фотографию Дизель подписал хештегом #ArtBasel.
Актер похвастался роскошной фигурой / instagram.com/vindiesel
Голливудский актер Вин Дизель похвастался в сети довольно откровенным снимком.
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Звезда фильма "Форсаж" на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором позирует полностью обнаженным. А причинное место 52-летний актер прикрыл полотенцем, к которому скотчем прикрепил банан.
Такую оригинальную фотографию Дизель подписал хештегом #ArtBasel. Так он посмеялся над ярмаркой Art Basel в Майами, на которой продали приклеенный к стене банан за 120 тысяч долларов. Фаны в восторге от такого кадра.
Напомним, инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант» в виде приклеенного скотчем к стене банана стала известна во всем мире, а у ее автора появились подражатели.
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