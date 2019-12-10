Приклеенный скотчем к стене банан стал мемом (фото)

Вместо банана к стене приклеивают даже животных и людей.

Инсталляция итальянского художника Маурицио Каттелана «Комедиант» в виде приклеенного скотчем к стене банана стала известна по всему миру, а у ее автора появились подражатели.

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В итоге приклеенные бананы можно увидеть, к примеру, на окнах. И не только бананы, а и другие фрукты, бутылки, животных и даже людей.

Как ранее сообщал УНИАН, на международной выставке современного искусства Art Basel работа Маурицио Каттелана стала одной из самых обсуждаемых. Его бананы в качестве экспонатов купили два коллекционера за 120 тысяч долларов каждый.

Еще один покупатель – художник Дэвид Датуна – съел выставленный в галерее банан, назвав это действо перформансом «Голодный художник».