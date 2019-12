Яркая звезда группы Roxette: самые известные песни в исполнении Мари Фредриксен (видео)

Вокалистка всемирно известной группы Roxette Мари Фредриксен умерла на 61-м году жизни. Певица долгие годы боролась с раком. Всемирно известной шведская группа Roxette стала в 1986 году после выхода сингла «Neverending Love». Пик популярности музыкального коллектива и его солистки Мари Фредриксен выпал на 80-е и 90-е. Песня «It must have been love» стала саундтреком к фильму «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Читайте такжеЛегендарная шведская группа Roxette: лучшие хиты, биография, клипы Пожалуй, наибольшую известность группе принес хит «Listen to you heart». В 2002 году у Мари Фредриксен обнаружили опухоль головного мозга. Певица долго боролась с болезнью и снова вышла на сцену в 2009-ом. Группа Roxette гастролировал до 2016 года, пока Мари могла выступать.

