Лолита с запухшими глазами и полотенцем на голове показала поклонникам новую песню (видео)
Интернет давно стал «личным» пространством для многих). Мне нечего было снимать все эти дни, и не снимала). Выкладывать одни и те же песни с концертов? Скучно). Не могу сказать, что сейчас сняла что-то «особенное»)). Глаза красные от шампуня, сразу предупреждаю 🤓 Просто хочу Вам дать послушать кусочек студийного варианта «Папы» @angibuko. Готовым съемки, не мучаю Вас «рутинной» изнанкой работы ❤️😘
Российская певица Лолита в очередной раз шокировала интернет-сообщество новым образом.
Видео с новой песней певица обнародовала в Instagram.
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На нем Лолита без макияжа, с мокрыми волосами, полотенцем на голове слушает свою песню.
"Интернет давно стал "личным" пространством для многих. Мне нечего было снимать все эти дни, и не снимала. Выкладывать одни только песни с концертов? Скучно. Не могу сказать, что сейчас сняла что-то "особенное", – написала она, предупредив, что глаза красные из-за шампуня.
Песню Лолита не пела, а только включила.
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