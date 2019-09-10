Лолита с запухшими глазами и полотенцем на голове показала поклонникам новую песню (видео)

Песню Лолита не пела, а только включила.

Российская певица Лолита в очередной раз шокировала интернет-сообщество новым образом.

Видео с новой песней певица обнародовала в Instagram.

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На нем Лолита без макияжа, с мокрыми волосами, полотенцем на голове слушает свою песню.

"Интернет давно стал "личным" пространством для многих. Мне нечего было снимать все эти дни, и не снимала. Выкладывать одни только песни с концертов? Скучно. Не могу сказать, что сейчас сняла что-то "особенное", – написала она, предупредив, что глаза красные из-за шампуня.

Песню Лолита не пела, а только включила.

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