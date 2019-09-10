Солистка группы "KAZKA" показала свою пышную грудь в ванной (фото)
11:12, 10 сентября 2019Звезды
2020 0
Зарицкая сделала несколько селфи в ванной абсолютно голой.
Певица в очередной раз засветила голую грудь / Скриншот
Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая взорвала сеть пикантными фото в ванной.
Фотографию с обнаженной грудью вокалистка опубликовала в Instagram.
Читайте такжеКем Кардашьян смертельно больна
"Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой", – подписала она фото.
На двух снимках певица позирует голой в воде и с ярким макияжем.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода оригинально прорекламировала новый трек "В зоне риска". Певица эротично танцевала с горящей лампочкой на длинном шнуре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter