Солистка группы "KAZKA" показала свою пышную грудь в ванной (фото)

Зарицкая сделала несколько селфи в ванной абсолютно голой.

Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая взорвала сеть пикантными фото в ванной.

Фотографию с обнаженной грудью вокалистка опубликовала в Instagram.

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"Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой", – подписала она фото.

На двух снимках певица позирует голой в воде и с ярким макияжем.

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