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Солистка группы "KAZKA" показала свою пышную грудь в ванной (фото)

11:12, 10 сентября 2019
Звезды
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Певица в очередной раз засветила голую грудь / Скриншот

Фотографию с обнаженной грудью вокалистка опубликовала в Instagram.

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"Сегодня хочется быть настоящей, соблазнительной, смелой", – подписала она фото.

На двух снимках певица позирует голой в воде и с ярким макияжем.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода оригинально прорекламировала новый трек "В зоне риска". Певица эротично танцевала с горящей лампочкой на длинном шнуре.

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Теги: #звезды#группа KAZKA