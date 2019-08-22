Лолита опозорилась на сцене: попалась на фонограмме и "засветила" трусы (видео)
Эпатажная певица Лолита Милявская станцевала на сцене в полупрозрачном платье на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана. Кроме того, что артистка "засветила" трусы во время выступления, она еще и пела под фонограмму.
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Видео появилось в Instagram издания Super. На нем 55-летняя Лолита бодро танцует на сцене, демонстрируя свою фигуру и нижнее белье.
Сеть буквально вскипела из-за такого выступления звезды, судя по комментариям под записью: "Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге", "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!", "Позор!", "Ужас", "Это смотрится жутко и унизительно".
Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?
Ранее СМИ растиражировали фейковое видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов во время выступления в оккупированном Донецке провалился под сцену, а фонограмма продолжала играть.