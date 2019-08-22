Лолита опозорилась на сцене: попалась на фонограмме и "засветила" трусы (видео)

Когда артистка пустилась в пляс, фонограмма продолжала играть.

Эпатажная певица Лолита Милявская станцевала на сцене в полупрозрачном платье на премии Nursultan Music Awards в столице Казахстана. Кроме того, что артистка "засветила" трусы во время выступления, она еще и пела под фонограмму.

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Видео появилось в Instagram издания Super. На нем 55-летняя Лолита бодро танцует на сцене, демонстрируя свою фигуру и нижнее белье.

Сеть буквально вскипела из-за такого выступления звезды, судя по комментариям под записью: "Лолита пляшет, фонограмма идет, люди в восторге", "С каких пор неуклюжие движения бегемота под фанеру называются зажигательным выступлением?!", "Позор!", "Ужас", "Это смотрится жутко и унизительно".

Ранее СМИ растиражировали фейковое видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов во время выступления в оккупированном Донецке провалился под сцену, а фонограмма продолжала играть.