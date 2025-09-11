Объявить о своем решении надо до конца декабря.

Ирландия и Испания готовы отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение", если к нему допустят Израиль.

Генеральный директор ирландского вещателя RTÉ Кевин Бакхерст объявил, что окончательное решение об участии страны будет принято после заключения Европейского вещательного союза:

"Участие Ирландии будет недопустимым, учитывая продолжающиеся и ужасные потери жизней в Газе. RTÉ также глубоко обеспокоен целенаправленными убийствами журналистов, отказом в доступе международных корреспондентов на территорию и тяжелым положением заложников".

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун также призвал Европейский вещательный союз исключить Израиль из конкурса, иначе его страна не будет в нем участвовать. Как передает Sky News, директор Евровидения Мартин Грин заявил, что понимает беспокойство стран из-за войны на Ближнем Востоке.

"Мы все еще консультируемся со всеми членами EBU, чтобы собрать мнения относительно того, как мы управляем участием и геополитической напряженностью вокруг песенного конкурса Евровидение. У вещателей есть время до середины декабря, чтобы подтвердить, желают ли они принять участие в мероприятии в следующем году в Вене. Каждый член должен решить, хочет ли он принять участие в конкурсе, и мы будем уважать любое решение", - сказал он.

Напомним, сразу после завершения прошлого Евровидения, о намерении отказаться от участия, если Израиль не исключат, объявила Словения.

