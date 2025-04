Музыканты рассказывали, что их трек является своеобразным отражением современных событий.

Уже через месяц в мае состоится главное музыкальное событие года - конкурс "Евровидение-2025". На песенном шоу в этом году Украину представит группа Ziferblat, которая победила в Нацотборе на Евровидение в 2025 году. Они выступят на международной сцене с чувственной композицией "Bird of Pray".

13 мая состоится первый полуфинал музыкального события в Швейцарии, в котором и выступит украинский коллектив. Второй полуфинал и гранд-финал запланированы на 15 и 17 мая. Сейчас музыканты активно готовятся к участию в конкурсе, а пока УНИАН рассказывает о песне артистов и смыслах, которые они в нее закладывали.

"Bird of Pray" - смысл песни

Сами участники группы - Даниил и Валентин Лещинские, Федор Ходаков - рассказывали, что трек "Bird of Pray" стал своеобразным отражением сегодняшних событий. Ключевым образом песни стала птичка. Она символизирует свободу и возрождение. Кроме того, также птичка является предвестником весны и начала нового этапа.

Видео дня

"Эта песня о надежде прежде всего. О том, что после темных времен наступают светлые. Лейтмотив - это птичка, которая является символом реинкарнации, перерождения и свободы", - делились исполнители.

В дополнение, музыканты указывали, что с помощью песни планируют обратить внимание мира на войну в Украине. В композиции они поют о тоске по дому, боли потери, надежде на светлое будущее и поиске внутренней силы в сложные времена.

"У нас есть месседжи - это, в первую очередь, сама песня, которая рассказывает об украинцах во время войны, это рефлексия об украинцах, которые оставили Украину. И в нашей песне птичка - это основной символ каких-то изменений и надежды. Мы, как и артисты, которые предыдущие два года ездили на конкурс, хотим через эмоции и рефлексию напомнить о войне в Украине", - рассказывал Валентин Лещинский.

Недавно участники группы, как они указывали, провели "косметический ремонт" песни. Значительных изменений не произошло, но были облегчены вокальные партии в припеве и добавлено более оркестровое звучание. Эта версия немного отличается от первоначального варианта, который прозвучал на Нацотборе. Отныне паузы в начале сохраняют интригу, не раскрывая всю суть с первых секунд.

На официальном YouTube-канале Евровидения композиция собрала уже 740 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков и, похоже, она понравилась еврофанатам. Также трек ранее лидировал в чартах на стриминговых сервисах Apple Music и Spotify.

Еще одной интересной деталью является то, что bird of prey в английском языке - это хищные птицы, которые охотятся на добычу в полете. Однако музыканты несколько изменили название и использовали "Bird of pray". Таким образом, они придали этому выражению положительное значение.

"Bird of Pray" - текст песни

Зайдешь-зайдешь и ко мне

Моя Птичка

Крыльями песня взлетает тяжелая

Сердечко сердце любимое

Не волнуйся

Судьба доверила мир последним из нас

Я ищу свет, горы сверну

And I call you

Fbegging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вернись-вернись домой

Родная тропинка

Пение перелетных птиц рождает весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

"Bird of Pray" - перевод песни

Зайдешь-зайдешь и ко мне, моя птичка

Крыльями песня взлетает тяжелая

Сердечко сердце любимое, не волнуйся

Судьба доверила мир последним из нас

Я ищу свет, я ищу свет, я сверну горы

И я зову тебя

Лети, птичка

Я прошу тебя

Умоляю тебя, пожалуйста, просто

Живи, я поделюсь

Моим сердцем с кем-то, кто

заботится обо мне и моей маленькой птичке

Возвращайся, возвращайся домой, родная тропинка.

Пение перелетных птиц рождает весну

Я зову тебя

Лети, птичка.

Я прошу тебя

Умоляю тебя, просто

Позаботься обо мне и моей маленькой птичке

Напомним, ранее группа Ziferblat ответила, планирует ли говорить о войне в Украине на "Евровидении-2025". Как известно, в этом году на конкурсе будет действовать кодекс правил, которые запрещают политические высказывания. Поэтому участники коллектива не смогут прямо говорить о войне. Однако они хотят запустить социальный проект в помощь украинцам и с помощью песни рассказать о страшных событиях в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: