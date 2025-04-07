Музыканты рассказали о социальном проекте, который будут продвигать на конкурсе.

Украинская группа Ziferblat, которая уже через месяц выступит на "Евровидении-2025" в Швейцарии, рассказала о подготовке к участию в международном шоу. Участники коллектива поделились, какой месседж планируют донести со сцены конкурса и будут ли вспоминать о войне на музыкальном событии.

В интервью для издания Insider музыканты отметили, что в апреле они представят идею масштабной инициативы, которая будет сопровождать их участие в песенном шоу. Они планируют использовать сцену международного конкурса, чтобы показать всему миру свой талант, а также для них это возможность напомнить о войне в Украине.

Артисты готовят социальный проект, с которым поедут на шоу с целью помощи украинцам. По словам лидера группы, целью инициативы является обратить внимание иностранцев на страшные события в Украине и продемонстрировать, как музыка и международная поддержка могут положительно повлиять на ситуацию.

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"Выстраиваем правильную коммуникацию с иностранной аудиторией, сделав акцент на социальных проектах, которые крайне необходимы Украине. Уже в начале апреля мы объявим о большой, важной гуманитарной инициативе, с которой и отправимся в Швейцарию. Убеждены, вам это понравится - ведь те месседжи, которые мы подготовили, хорошо известны европейцам не только на словах, но и на практике", - поделился солист коллектива Даниил Лещинский.

В то же время в комментарии для "Уикенд новой музыки" на Радио Проминь участники Ziferblat напомнили, что в этом году на Евровидении будет действовать определенный кодекс с правилами. Как известно, он строго запрещает политические высказывания. Из-за этого украинцы не смогут просто со сцены говорить о войне, но они планируют сделать это с помощью своей песни "Bird of Pray".

"У нас есть месседжи - это, в первую очередь, сама песня, которая рассказывает об украинцах во время войны, это рефлексия об украинцах, которые оставили Украину. И в нашей песне птичка - это основной символ каких-то изменений и надежды. Мы, как и артисты, которые предыдущие два года ездили на конкурс, хотим через эмоции и рефлексию напомнить о войне в Украине", - добавил Валентин Лещинский.

Отметим, что первый полуфинал "Евровидения-2025" состоится 13 мая, а второй - 15 мая. Уже 17 мая станет известно имя победителя конкурса, которое объявят во время гранд-финала в Базеле.

Напомним, ранее группа Ziferblat посвятила выступление за рубежом жертвам российской атаки. Артисты выступили в Амстердаме и не смогли сдержать слез во время исполнения конкурсной композиции. Также музыканты опубликовали трогательный пост, в котором высказались о первом за три года выступлении за пределами Украины.

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