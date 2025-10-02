Девушка стремится найти любовь как в кино.

Информация о том, что в 14-м сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" примет участие "Мисс Украина-2023" София Шамия, подтвердилась.

Ее представили в новом анонсе проекта в Instagram.

"Хрупкая красавица, привыкшая к вниманию, но не к настоящим чувствам… Стремится найти свою любовь словно в кино", - говорится в описании.

При этом в опубликованном ролике девушка признается, что после победы на конкурсе мужчины начали воспринимать ее как "мисс", а ей хочется искренности в отношениях.

Также в одном из эпизодов показали, как она беседует с главным героем нового сезона шоу, украинским актером Тарасом Цымбалюком и признается ему:

"Мне кажется, что с тобой я могу быть настоящей".

Напомним, ранее была официально объявлена дата премьеры 14-го сезона шоу "Холостяк". Стало известно, что первый выпуск покажут 17 октября в 19:00.

До этого в сеть "слили" список возможных участниц нового сезона проекта. И среи них называли обладательницу титула "Мисс Украина 2023" Софию Шамию.

