Музыкант пообещал Наталье написать новую песню.

На концерте Натальи Бучинской во Львове произошел драматический инцидент - музыкант Олег Турко потерял сознание прямо на сцене. У него остановилось сердце, но врачам удалось его спасти.

Как рассказала певица в программе "ЖВЛ", за несколько минут до выхода на сцену Лесик пообещал ей написать новую песню.

"Даже врачи говорят, что произошло чудо. Больше часа заводили сердце Лесика. Я точно не думала, что он, не дай Бог, умрет в тот день на сцене", - вспомнила тот день Наталья Бучинская.

По словам Бучинской, именно то, что инцидент произошел во время концерта, где присутствовало большое количество людей и медики могли оперативно оказать помощь, стало решающим фактором в спасении жизни Лесика.

Кто такой Лесик

Лесик - украинский певец, музыкант, гитарист, широко известный как экс-участник и соучредитель популярной группы "DZIDZIO". Лесик сделал значительный вклад в развитие украинской музыкальной индустрии. Лесик запомнился публике своим неординарным имиджем, энергичными выступлениями и неповторимым вокалом.

Что известно о его состоянии

После инцидента Лесик длительное время находится в больнице. К счастью, благодаря усилиям медиков и поддержке близких, музыкант начал выздоравливать. Однако путь к полному восстановлению будет долгим и сложным.

Сейчас Лесик постепенно восстанавливается, а его коллеги и друзья продолжают верить в чудо и поддерживать музыканта.

Напомним, известный украинский певец пришел в себя после остановки сердца.

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