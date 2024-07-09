Вредители под названием "трипсы" поражают не только цветы, но также и огородные культуры.

Если у бутонов роз без видимых причин начинают засыхать и чернеть лепестки по краям, а сами цветы, раскрывшись, имеют неопрятный и "обгрызенный" вид - поздравляем, ваш розарий атакуют трипсы. Здесь нет вашей вины: эти насекомые относятся к очень живучим вредителям, а в природе их свыше 6 тыс. видов, поэтому рано или поздно вы должны были с ними встретиться. Рассказываем, чем опасны трипсы, как бороться с вредителями и реально ли избавиться с помощью народных средств.

Что такое трипсы

Трипсы - это микроскопические насекомые, которые можно сразу и не заметить. Трипсов существует множество видов и большинство из них вредители. Питаются абсолютно разными растениями, поэтому если они появились в цветнике, то будьте уверены, что скоро появятся трипсы на огурцах и других овощах, поэтому с ними нужно срочно бороться.

Чем опасны трипсы? Они питаются соком растений, которые перед этим прокалывают, а на листья или в ткани растения откладывают личинки. Вредители переносят опасные вирусные инфекции, а в места их проколов могут попадать опасные микроорганизмы и грибки.

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Если насекомым подходят условия, они могут размножаться целый год и делают это очень быстро. Живут колониями, а опасность их еще в том, что они привыкают даже к ядохимикатам и вырабатывают иммунитет. Некоторые виды вредителей даже охраняют свои личинки и оставляют метки, где есть пища, для своих сородичей. Наиболее опасными считаются западные цветочные, черные, американские, розанные, драценовые и табачные трипсы.

Как выглядят трипсы? Вредители бывают разного цвета - они маскируются, и сами по себе микроскопические - от 0,5 до 3 мм. Долгое время насекомые отаются незамеченными, живут поначалу на одном растении. Если вы заметили, что на листьях стали появляться беловатые и серебристые пятна, а пыльца осыпается сама по себе - это могут быть первые признаки трипсов.

Можно провести тест: сорвать цветок и потрясти его над белым листом - если вредители есть, они осыплются на бумагу. Или же положить рядом с растением кусочек яблока ил огурца - трипсы сбегутся.

Если растение заражено сильно, то на тыльной стороне листа можно видеть скопление этих насекомых. В таких случаях уже начинают осыпаться бутоны, завязи, листья становятся липкими.

Трипсы - фото вредителей

Трипсы на розах - как бороться

Некоторые розоводы безжалостно срезают пораженные цветы, но у многих делать это рука не поднимается. Если вредители только появились, с ними можно попробовать бороться народными методами - с помощью опрыскиваний.

Как избавиться от трипсов народными средствами:

настой чеснока или лука - 4 ст. л. измельченного чеснока или лука залить 1 л воды и дать настояться в течение суток, затем процедить и обработать растения;

- 4 ст. л. измельченного чеснока или лука залить 1 л воды и дать настояться в течение суток, затем процедить и обработать растения; настой одуванчиков - 1 кг литьев или корней залить ведром воды (10 л), настоят 3 часа, процедить и опрыскать;

- 1 кг литьев или корней залить ведром воды (10 л), настоят 3 часа, процедить и опрыскать; настой бархатцев - высушить цветки и плотно утрамбовать их в емкость, затем залить водой, а через 2 суток процедить и обработать.

Обрабатывать цветы нужно в сухую пасмурную погоду, а после дождя опрыскивание следует повторить. При использовании этих рецептов нужно понимать, что опрыскивать придется регулярно, а сами настои чередовать. Но если они не будут помогать, увы, придется задействовать "химию". При чем, опытные садоводы советуют всегда смотреть на действующее вещество инсектицидов и также менять их - как уже говорили, трипсы вырабатывают иммунитет к ядам.

Важно обработку "химией" проводить между волнами цветения - первый раз отцвели, а второй раз еще не начали цвести - чтобы не навредить пчелам, которые гибнут от химических препаратов.

Существует мнение, что трипсы любят только светлые и ароматные сорта роз, а вот красные, бордовые, оранжевые и персиковые их не привлекают. Если приглядеться, то действительно на сортах роз темного окраса следы трипсов не замечены. Но ради профилактики обработать лучше все-таки все розовые кусты.

Ранее мы рассказывали, как обрезать розы поле цветения, чтобы они цвели все лето.

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