Рассказываем, как правильно обрезать розы летом, когда они отцветают, и зачем это делать.

После цветения розам - в частности тем, которые цветут за сезон не один раз - нужна обрезка. Зачем ее делать и как обрезать кустовые розы, чайно-гибридные, флорибунда и другие виды, чтобы они как можно дольше радовали глаз - рассказываем в материале.

Как часто нужно обрезать розы

После того, как роза отцвела, она все свои силы будет направлять на формирование семян. Их никто не собирает - цветок лишь тратит свои силы, поэтому и нужна обрезка роз после цветения. Увядшие соцветия нужно срезать, после этого все питательные вещества пойдут на развитие куста и дальнейшее цветение, которое будет более длительным и обильным.

Розы нужно обрезать сразу после того, как они отцвели. Видео дня

Также после удаления увядших соцветий у роз в саду будет более опрятный вид и, даже если какой-то из сортов цветет всего лишь раз за сезон, то будет радовать если не цветами, то зеленой листвой.

Как нужно обрезать розы после цветения

Здесь нужно запомнить всего одно правило: обрезать увядшие соцветия нужно над первым настоящим листом.

Настоящий лист - это лист, на котором есть пять небольших листиков, но есть сорта, у которых на настоящем листе таких листиков семь. То есть, нужно начиная от увядшего бутона или соцветия розы, найти на побеге первый пятилистник или семилистник.

Обрезать побег нужно над первым пятилистником (или семилистником) на расстоянии 1 см вверх от него, под углом 45 градусов. Еще важный момент: обрезают над почкой, которая находится на наружной стороне, чтобы новый побег рос не в центр куста, а наружу.

Под это правило обрезки попадают и розы, у которых на одном стебле образуется несколько бутонов (флорибунды, плетистые клаймберы, шрабы), и чайно-гибридные, которые дают на стебле только один цветок. Иногда садоводы советуют чайно-гибридные обрезать еще ниже - чтобы на побеге осталось только 3-4 листа над уровнем почвы, чтобы стимулировать рост побегов от корней. Но если вам жалко это делать, тогда следуйте правилу выше.

Также после цветения можно сделать и небольшую санитарную обрезку - удалить засохшие, сломанные и слабые побеги. Касательно того, как обрезать плетистые розы, то, кроме этого, можно также удалить и часть побегов, которые загущают куст.

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