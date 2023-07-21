Рассказываем, как правильно обрезать розы летом, чтобы продлить их цветение.

Знать о том, как и когда обрезать розы в летний период необходимо, чтобы цветок дольше оставался сильным, здоровым и цветущим. О весенней обрезке и "на зиму" знают все, но вот о правильности той же самой процедуре с июня по август мало кто задумывается. УНИАН расскажет, как обрезать розы летом по советам опытных дачников.

Зачем, когда и как обрезать розы летом - главные причины

Важно понимать, что если такие цветы долго не обрезать, они теряют не только привлекательный внешний вид, но и силу. На следующий год будут хуже цвести, появится поросль. Обязательный период обрезки у окультуренных растений - каждый год для роз, которым 3-5 лет.

Обрезка роз летом после цветения бывает трех видов:

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санитарная;

формирующая;

омолаживающая.

Регулярная обрезка роз в июле нужна, чтобы привести растение в опрятный вид - без этого оно со временем засохнет. Плюс - для обильного цветения, ведь старые побеги забирают себе питательные вещества, которые необходимы здоровому стеблю, бутонам и листам. Кроме того, они также провоцируют загущение куста, а это чревато развитием грибка и других болезней. Ну и наконец, прищипывая верхние побеги в июле, вы помогаете цветку образовать новые бутоны, а значит роза будет расти пышнее.

Как обрезать розы, чтобы они постоянно цвели - подробная инструкция

Облагораживание цветка производится с помощью специальных инструментов:

секатора с одним и двумя лезвиями;

садовых ножниц;

маленькой пилы;

ножа.

Обязательно все инструменты перед использованием нужно обеззаразить раствором марганцовки или медного купороса, иначе, грязные, они станут причиной развития инфекции у растения.

Сама технология обрезки несложная:

очистить почву под розой от листьев и мусора;

обрезать дикую поросль светло-зеленого цвета;

удалить лишние побеги и те, что растут неправильно;

обработать все срезы садовым варом.

При обрезке важно сделать ровный срез над ростовыми почками под углом 45 градусов с отступом в 1 см. Если отрежете выше - стебель высохнет и отомрет, нарушите угол - в почке накопится влага, от чего начнется гниение.

Не сомневайтесь, нужно ли обрезать отцветшие розы летом - определенно "да", но часто неопытные дачники срезают только такие бутоны, прищипывая цветоножки. Подобная тактика приведет к ослаблению стеблей, из-за чего бутоны не смогут долго на них держаться.

Как делается обрезка плетистой розы летом - нюансы

Учитывайте, что технология, как и когда правильно обрезать розы, зависит от их вида. К примеру, цветок плетистого типа нуждается в удалении одревесневших стволов полностью, до основания. Оставить нужно только здоровые и целые ветви.

Также рекомендуем ознакомиться, как правильно обрезать розы других видов:

чайно-гибридные - в начале лета обрезать ствол до 3-4 листка снизу, а в июле-августе - только отцветшие бутоны;

- в начале лета обрезать ствол до 3-4 листка снизу, а в июле-августе - только отцветшие бутоны; многоцветковые - убрать всю кисть с соцветиями над первым пятилистником (сразу после цветения);

- убрать всю кисть с соцветиями над первым пятилистником (сразу после цветения); полиантовые и миниатюрные - ослабленные побеги обрезать совсем, остальные укорачивать на 1\3;

- ослабленные побеги обрезать совсем, остальные укорачивать на 1\3; штамбовые - засохшие и поврежденные слегка подрезать, оставить 5-6 живых междоузлий.

Если у вас на участке высажены парковые розы, то им нужна только декоративная обрезка, то есть, удаление слабых, сухих и поврежденных стеблей.

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