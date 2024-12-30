Многие садоводы считают, что в холодное время не нужно трогать растения, но это не так.

Исключительно весенняя или осенняя обрезка сада - это неправильная привычка, опытные садоводы знают, что и в холодное время года такая процедура очень нужна, да и провести ее легче. Узнайте, какие деревья лучше всего обрезать зимой и как это делать.

Можно ли проводить обрезку деревьев зимой

Прежде всего стоит понимать, что выбор правильного времени для обрезки - это важная составляющая процесса. Если не угадать с периодом, есть риск не помочь дереву, а навредить. Если не знаете, можно ли обрезать деревья зимой, то запомните одно правило - наиболее благоприятным периодом для такой процедуры считается время с конца января по март.

Можете ориентироваться не только по месяцу, но и по температуре воздуха, и по природному циклу дерева. Среднесуточная температура не должна опускаться ниже -5 градусов по Цельсию, погода может быть сухой и ясной, а растения обязаны находиться в зимней спячке. Если дерево уже начало пускать сок, обрезать его нельзя. Желательно следить за прогнозом погоды - резкое потепление и последующее похолодание - это знак, что деревья обрезать нельзя. Растения могут не пережить такого перепада температуры и погибнуть.

Видео дня

Какие деревья можно обрезать в феврале и январе

Садоводы подсказывают, какие деревья можно обрезать зимой, чтобы добиться богатого урожая и оздоровить растение. В первую очередь стоит начать со старых, крепких и обильно плодоносящих растений. Молодые и более слабые подвергаются обрезке в последнюю очередь - в конце зимы или в марте.

В январе и в начале февраля нужно обрезать фруктовые деревья - груши, яблони, вишни и сливы. В конце февраля стоит проделать такую процедуру с абрикосом, черешней, персиком и айвой.

Можно ли обрезать малину зимой? Да, в холодное время года кустарники чувствуют себя хорошо и готовы пережить обрезку ради формирования кроны и прореживания ветвей.

Как обрезать яблоню зимой и другие плодовые деревья

Процесс и правила обрезки для большинства плодовых культур одинаковы, поэтому, если вы запомните, как обрезать грушу зимой, то сможете с легкостью проделать то же самое в отношении других деревьев.

Последовательность действий должна быть такой:

убрать поросль, которая образовалась вокруг ствола;

обрезать сухие и больные ветки;

удалить все ветки, которые растут внутрь;

проредить побеги - убрать те, что плотно прилегают друг к другу или перекрещиваются между собой;

на одну треть обрежьте ветки-однолетки.

Проводить все эти манипуляции нужно очень острым инструментом, чтобы лишний раз не травмировать ветки. Естественно, перед обрезкой ножницы или пилу нужно продезинфицировать.

ВАЖНО: абсолютно все ветки, которые стали жертвами насекомых, пристанищем для кладок яиц или те, что с опухолями, подлежат обрезке.

Можно ли обрезать виноград зимой

Опытные садоводы сходятся во мнении, что оптимальное время для обрезки винограда - плюсовая температура. Перед тем как обрезать виноград зимой, убедитесь, что заморозков нет и не будет. В противном случае лоза станет очень хрупкой, будет ломаться, даже может ссохнуться.

В основном, садоводы выполняют такую процедуру с ноября по декабрь - до наступления сильных морозов, так что, в январе и уж тем более в феврале обрезку данной культуры лучше не проводить.

Вас также могут заинтересовать новости: