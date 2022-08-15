Испанские слизни могут уничтожить весь урожай на огороде за несколько суток, если не принимать меры.

В Украине замечают всё больше испанских слизней, которые могут серьезно навредить урожаю. Эти слизни признаны одним из худших вредителей в Европе. Они уничтожают любые растения и очень быстро размножаются. УНИАН расскажет, чем опасны эти насекомые и как вывести их на огороде.

Испанские слизни - не единственные, кто любит полакомиться украинскими фруктами и овощами. Ранее УНИАН писал, чем обработать огород от вредителей.

Испанские слизни: где живут и чем опасны

Испанские слизни - это длинные насекомые рыжего или коричневого цвета. Их легко опознать по полоскам на теле и гладкой голове. Эти насекомые активны ночью, но в дождливую и пасмурную погоду их можно увидеть и днем. Предпочитают влажные тенистые места.

Опасны испанские слизни тем, что пожирают практические любые огородные растения - огурцы, картошку, морковь, помидоры, капусту и другие. Они выедают дыры в листках, а плоды съедают целиком. Также слизни любят цветы.

Как вывести испанских слизней химическими средствами

Ядохимикаты стоит использовать лишь в том случае, если не помогли другие методы, или если пораженный участок слишком большой. Ведь химические препараты вредят не только слизням, но и людям и самому урожаю.

Если вы выбрали химический метод борьбы, то рекомендуется купить препарат с содержанием метальдегида - вещества, которое эффективно против слизней. Препарат рассыпают по земле в защитных перчатках. Во время дождя эффективность снижается и обработку придется провести повторно после осадков.

Метальдегид токсичен для человека и других теплокровных. После химической обработки огорода от слизней не посещайте участок минимум 2 недели, не пускайте на него домашних животных и детей. В течение этих 2 недель нельзя есть выращенные на участке растения.

Другие методы борьбы со слизнями

Бороться со слизнями можно без применения токсичных препаратов. Перечисляем несколько безопасных методов борьбы с вредителем.

Сделайте ловушку от слизней . Эти насекомые любят дрожжевой запах. Разложите по участку половинки бутылок, наполненные пивом, медом и дрожжами. Слизни приползут в эту ловушку и утонут в пиве. Также можно сделать приманку из растительных останков и собирать слизней вручную.

. Эти насекомые любят дрожжевой запах. Разложите по участку половинки бутылок, наполненные пивом, медом и дрожжами. Слизни приползут в эту ловушку и утонут в пиве. Также можно сделать приманку из растительных останков и собирать слизней вручную. Примените природные средства от вредителей - известь, древесную золу, пепел, горчичный порошок. Можно комбинировать несколько средств. Они не только эффективны против слизней, но и удобрят почву на участке. Обратите внимание, что известью нельзя обрабатывать участки с ягодами.

- известь, древесную золу, пепел, горчичный порошок. Можно комбинировать несколько средств. Они не только эффективны против слизней, но и удобрят почву на участке. Обратите внимание, что известью нельзя обрабатывать участки с ягодами. Не посыпайте землю солью! Соль мало эффективна против слизней и уж точно убивает их хуже, чем ботинок. Из-за соли почва на участке засаливается и становится непригодной для роста растений.

Соль мало эффективна против слизней и уж точно убивает их хуже, чем ботинок. Из-за соли почва на участке засаливается и становится непригодной для роста растений. Отлавливайте слизней вручную , если видите их на участке. Этот метод борьбы признан весьма эффективным. Делайте это в защитных перчатках. Затем просто уничтожьте насекомых механически.

, если видите их на участке. Этот метод борьбы признан весьма эффективным. Делайте это в защитных перчатках. Затем просто уничтожьте насекомых механически. Уберите с участка мусор , гниющие останки растений, доски и дрова, где живут слизни, а также регулярно пропалывайте сорняки.

, гниющие останки растений, доски и дрова, где живут слизни, а также регулярно пропалывайте сорняки. Регулярно перекапывайте верхний слой почвы . А в середине осени глубже перекопайте всю почву.

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