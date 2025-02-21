Капуста вытягивает из грунта немало питательных элементов, поэтому после сбора урожая земля остается очень истощенной.

Опытные огородники знают, насколько важно чередование культур. Правильный севооборот дает почве восстановиться, что в свою очередь повышает урожайность. Сегодня разберемся, какие растения не рекомендуется сажать после капусты.

Что нельзя сажать после капусты - совет от агрономов

Известно, что капуста вытягивает из грунта немало питательных элементов, поэтому после сбора урожая земля остается очень истощенной. Восстановиться до следующего посева почва точно не успеет.

К тому же, капуста склонна к болезням и подвержена атакам вредителей. Однако даже если вы решите высадить на ее месте что-то другое, не углубляясь в правила, ничто не помешает бактериям развиваться и заражать ваш будущий урожай.

Видео дня

Тут и вступает в игру чередование культур.

Есть ряд растений, которые лучше не сажать после капусты. К ним относятся, в том числе, крестоцветные:

капуста (разные сорта),

дайкон,

редька,

редис,

хрен.

Помимо этого, агрономы советуют не высаживать после капусты бобовые. К ним относятся горох, соя, различные виды фасоли, чечевица и так далее. Также лучше подыскать другое место для свеклы.

А можно ли после капусты сажать клубнику? Ответ - нет. Клубнику не рекомендуется высаживать на тех грядках, где до этого росли капуста, картофель, помидоры, огурцы, баклажаны и морковь и так далее.

Что сажать после капусты можно - возьмите на заметку

Есть несколько культур, которые смело можно отправлять в грунт после капусты. К примеру, отличным выбором станут огурцы. Для них недостаточно насыщенная элементами почва не станет большой проблемой.

Также смело можно сажать на место, где росла капуста, томаты - идеально, если ранее вы выращивали на участке ранние сорта капусты. Однако советуем убедиться, что грядка защищена от ветра.

Кстати, отличной идеей будет и высадка кабачков. Чтобы урожай был обильным, лучше если вы посадите их на месте, где созревали ранние или среднеспелые сорта капусты.

После капусты прекрасно будет расти и репчатый лук. Подойдет в качестве "преемника" и перец.

Теперь вы знаете, что сажать после капусты можно, а что нет. Не забывайте правильно удобрять почву под нужды каждого конкретного растения, и от урожая не будет отбоя.

Вас также могут заинтересовать новости: