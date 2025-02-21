Опытные огородники знают, насколько важно чередование культур. Правильный севооборот дает почве восстановиться, что в свою очередь повышает урожайность. Сегодня разберемся, какие растения не рекомендуется сажать после капусты.
Что нельзя сажать после капусты - совет от агрономов
Известно, что капуста вытягивает из грунта немало питательных элементов, поэтому после сбора урожая земля остается очень истощенной. Восстановиться до следующего посева почва точно не успеет.
К тому же, капуста склонна к болезням и подвержена атакам вредителей. Однако даже если вы решите высадить на ее месте что-то другое, не углубляясь в правила, ничто не помешает бактериям развиваться и заражать ваш будущий урожай.
Тут и вступает в игру чередование культур.
Есть ряд растений, которые лучше не сажать после капусты. К ним относятся, в том числе, крестоцветные:
- капуста (разные сорта),
- дайкон,
- редька,
- редис,
- хрен.
Помимо этого, агрономы советуют не высаживать после капусты бобовые. К ним относятся горох, соя, различные виды фасоли, чечевица и так далее. Также лучше подыскать другое место для свеклы.
А можно ли после капусты сажать клубнику? Ответ - нет. Клубнику не рекомендуется высаживать на тех грядках, где до этого росли капуста, картофель, помидоры, огурцы, баклажаны и морковь и так далее.
Что сажать после капусты можно - возьмите на заметку
Есть несколько культур, которые смело можно отправлять в грунт после капусты. К примеру, отличным выбором станут огурцы. Для них недостаточно насыщенная элементами почва не станет большой проблемой.
Также смело можно сажать на место, где росла капуста, томаты - идеально, если ранее вы выращивали на участке ранние сорта капусты. Однако советуем убедиться, что грядка защищена от ветра.
Кстати, отличной идеей будет и высадка кабачков. Чтобы урожай был обильным, лучше если вы посадите их на месте, где созревали ранние или среднеспелые сорта капусты.
После капусты прекрасно будет расти и репчатый лук. Подойдет в качестве "преемника" и перец.
Теперь вы знаете, что сажать после капусты можно, а что нет. Не забывайте правильно удобрять почву под нужды каждого конкретного растения, и от урожая не будет отбоя.