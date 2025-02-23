Артистка впервые исполнила обновленную композицию на концерте.

Известная украинская певица Оксана Грицай, она же Мика Ньютон, которая ранее оказалась в онкологическом центре, нарушила принцип не переводить старые русскоязычные хиты и представила новую версию своего известного трека. Артистка перепела на украинском знаменитую песню "В плену", которая более 20 лет назад принесла ей популярность.

Сейчас студийную версию хита исполнительница еще не представила. Однако она уже исполнила украиноязычную версию композиции на сцене. В частности, знаменитость выступила на благотворительном вечере, посвященном Украине, в Нью-Йорке, США, где живет уже много лет.

Там она впервые спела на украинском языке "В плену". Присутствующая на концерте поклонница звезды сняла момент на камеру и распространила в своем Instagram.

Как пишет Telegram-канал "Что ты знаешь о Бобуле?", перевод песни на украинский сделала автор треков Яна Загоруйко, более известная как MUZA. Впервые трек "В плену" увидел свет в 2005 году, он вошел в альбом "Аномалия". Тогда продюсером певицы был Юрий Фалеса.

Ранее Мика Ньютон заявляла, что не будет переводить свои русскоязычные хиты, а также не будет их исполнять на концертах. Однако сейчас, похоже, мнение певицы изменилось, и она решилась перепеть композицию.

Поклонники знаменитости уже успели оценить новую версию хита:

"Я уже и забыла за эти песни, но теперь вы напомнили и я поняла, что они мне нужны на украинском"

"Хорошо получилось, я очень рада, что перевела"

"Наверняка скажет, что люди сильно просили. И не слукавит, потому что действительно просили"

Напомним, ранее свой русскоязычный хит на украинский перевела певица Ирина Билык. Трек "Нас нет" получил новое звучание и теперь называется "Нас нет".

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