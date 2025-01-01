Певица перевела очередной свой известный трек на украинский.

Известная украинская певица Ирина Билык продолжает украинизировать свои русскоязычные хиты и на этот раз снова порадовала поклонников новым переводом. Известная композиция звезды "Нас нет", которая ранее звучала на русском, получила новое звучание и теперь певица будет исполнять ее на украинском.

Такое решение исполнительницы о переводе песни стало своеобразным подарком "под елочку" на Новый год для украинцев, отметила Билык в подписи к видео на трек на YouTube. На платформе песня вышла через несколько часов после наступления 2025 года и уже успела собрать немало положительных комментариев.

Невозможно не заметить, что украинская версия "Нас нет" звучит еще проникновеннее и чувственнее. Звезда отмечает, что в период праздничных дней важно уделить время близким, побыть с ними наедине и хотя бы ненадолго включить режим "нас для всех нет". Поэтому, по ее мнению, у перевода есть шансы стать романтическим саундтреком новогодних праздников этого года.

"Эта песня для меня - история о чем-то очень личном, даже интимном. "Нас нет" - это не о потере, а о побеге в свой отдельный мир, где есть только двое. Это о тишине, которая порой громче любых слов, о том моменте, когда весь мир исчезает, и остается только тепло прикосновения и глубина взгляда", - написала знаменитость.

В комментариях под видео пользователи пишут, что украинская версия им нравится больше, а также благодарны артистке за перевод таких легендарных хитов, как этот:

"На украинском звучит просто невероятно"

"Очарование этой песни на украинском языке непревзойденное"

"Это просто шикарный подарок на новый год. Мурашки по телу"

"В новогоднюю ночку вспомнилась именно эта песня, а на утро уже в украинском варианте, спасибо большое"

Напомним, ранее Ирина Билык спела вместе с Машей Кондратенко "Дівчинку" на украинском. Песня, созданная еще в 2011 году, получила новое звучание спустя 13 лет.

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