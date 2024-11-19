Известная украинская актриса оказалась в онкологическом центре: 'Тяжело для меня'

Ранее она боролась с раком.

Украинская певица Мика Ньютон, которая уже много лет живет со своим мужем-иностранцем в Америки, вновь поехала в онкологический центр. По словам знаменитости, она проходит проверку каждые полгода после лечения от рака.

Она делает это для того, чтобы следить за состоянием своего здоровья и не позволить онкологии вернуться.

"Я начинаю свой день в онкологическом центре, чтобы вместе с моим врачом убедиться, что у меня все хорошо. Я делаю это каждые полгода! Эти визиты всегда эмоционально тяжелые для меня. Но я чувствую себя такой благословенной, когда вижу прогресс и насколько сильной я стала!" — написала Мика.

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Стоит отметить, что впервые Мика Ньютон узнала об онкологии в 2019 году. Тогда врачи диагностировали у нее рак яичника. К счастью, артистке удалось побороть болезнь, однако она до сих пор регулярно проходит обследование.

Звезда признавалась, что на лечение рака она потратила немало денег, но за границей все медицинские процедуры покрывала страховка.

Напомним, ранее певица Мика Ньютон показала, как выглядела до своей популярности.

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