Сэм Смит презентовал новый трек, который покорил слушателей еще до выхода.

Британский автор-исполнитель Sam Smith выпустил долгожданный трек Unholy. В социальной сети TikTok песня стала популярной еще до выхода, а сейчас пользователи еще активнее начали снимать под нее видео.

"Мама не знает, что папе становится жарко. В стриптиз-клубе делают что-то нечестивое", - поет Сэм Смит.

Именно эти слова, наложенные на музыку, стали популярными в соцсетях. Так, слушатели долго ждали премьеры песни Unholy. И вот это свершилось. 23 сентября 2022 года исполнитель представил lyrics-видео.

Отметим, Сэм Смит - артист, получивший множество престижных музыкальных наград.

В декабре 2013 года Смит был номинирован на премии 2014 BRIT Critics' Choice Award и на BBC's Sound of 2014, обе из которых он выиграл. В 2015 году на 57-й церемонии "Грэмми" одержал победу в четырёх номинациях: "Запись года", "Песня года", "Лучший новый исполнитель" и "Лучший вокальный поп-альбом". Лауреат премии "Золотой глобус" и "Оскар" (2016).

Смит выпустил свой дебютный студийный альбом In the Lonely Hour 26 мая 2014 года. В 2013 и 2014 годах трижды возглавлял хит-парад Великобритании с синглами La La La (Naughty Boy при участии Sam Smith), клип которого имеет более 1 миллиарда просмотров на YouTube, Money on My Mind и Stay with Me.

30 октября 2020 года Сэм Смит выпустил третий студийный альбом под названием Love Goes.

Напомним, Слава Каминская довела до слез клипом "Додому", где снялась вместе со своими детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: