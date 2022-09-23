Трек был написан еще весной, прямо в машине – по дороге, убегая от войны. Однако тогда на создание экранизации не хватило эмоционального ресурса певицы.

Из-за войны творчество будто остановилось... И каждый попал в свою эмоциональную яму или депрессию. Каждая женщина переживает тоску по родному дому, тупик от ситуации, когда необходимо оставить родных, друзей, свою привычную жизнь, дом, и отдалиться за сотни километров, чтобы сохранить жизнь дочери и сына. Оставшись совершенно одинокими – без семьи и поддержки своих мужей, которые защищают нашу страну.

Почти на полгода аккаунт украинской певицы Славы Каминской с миллионом подписчиков в Instagram был заблокирован за откровенные публикации о вторжении РФ в Украину. Много негатива и сложные события остановили творчество артистки. Слава перестала творить, переживала депрессию, усталость и истощение.

Недавно, Каминская встретила украинских девушек заграницей. Так, объединившись в переживаниях и эмоциях, родилось трогательное видео на песню "Додому". Эту работу, которая объединяет каждое материнское сердце, тоску по родной земле, безысходность и веру в светлое будущее – не возможно смотреть без слез.

"Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ моя лента переполнена хорошими новостями, ведь наконец-то наши защитники, наши родные ребята и девушки вернулись из российского плена "Додому"! Спасибо каждому, кто защищает нашу землю и приближает момент, когда все украинцы смогут вернуться в родной дом. Благодаря вам, сегодня я готова поделиться своей историей, своей болью и переживаниями. Иногда есть то, что невозможно описать словами. Это - будто исповедь, в которой собраны самые сокровенные переживания. Я впервые настолько откровенна с вами", - делится певица.

В планах артистки выпустить первый полностью украиноязычный альбом, собрав сильнейшие эмоции, пережитые женщинами во время войны.

Даже в таких сложных жизненных событиях, будучи далеко от дома, мы всегда находим свои родные души, и объединяясь, ведем свою борьбу на музыкальном фронте.

Напомним, ранее звезда "Школы" Тринчер поразила нежной песней со своим женихом.

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