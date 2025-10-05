Молодой украинский певец DREVO рассказал, как отреагировал на критику Жени Галича относительно его хита "Смарагдове небо".
Не секрет, что эта композиция уже получила более 29 миллионов просмотров на YouTube и попала в топ-10 самых популярных рок-песен. Но летом фронтмен группы O.Torvald жестко раскритиковал коллегу и назвал его песню "дер**ом".
"Сам припев классный. Все. В песне больше ничего нет. Музыка - это не фаст-фуд. Нельзя что-то создать быстро, получить быстро аудиторию и на этом выехать. Так не работает. Нужно создавать вокруг себя вселенную, идеологию, ценности, принципы. Поэтому эти короткие песни, которые залетают, - это не является смыслом, это не может быть законченным произведением", - заявил Галич во время выпуска YouTube-шоу "Критиканты".
Долгое время DREVO не комментировал эти высказывания. Однако на днях объяснил, почему сразу не реагировал на критику.
"У меня тогда как раз выходил новый трек и мне ничего не пришлось придумывать. Сами по себе обстоятельства так сложились, что это для меня крутое промо. Когда есть хейт - это же круто", - отметил певец в проекте "Ближе к звездам".
Артист отметил, что между ними не было конфликта. Более того, DREVO и Галич смогли подружиться.
"Женя написал мне и мы с ним подружились. Он классный парень. Конфликта нет. Круто, все впряглись и обсуждают - что еще надо. А Женя классный чувак", - сказал исполнитель хита "Смарагдове небо".
