Артист также рассказал, чем завершился конфликт.

Молодой украинский певец DREVO рассказал, как отреагировал на критику Жени Галича относительно его хита "Смарагдове небо".

Не секрет, что эта композиция уже получила более 29 миллионов просмотров на YouTube и попала в топ-10 самых популярных рок-песен. Но летом фронтмен группы O.Torvald жестко раскритиковал коллегу и назвал его песню "дер**ом".

"Сам припев классный. Все. В песне больше ничего нет. Музыка - это не фаст-фуд. Нельзя что-то создать быстро, получить быстро аудиторию и на этом выехать. Так не работает. Нужно создавать вокруг себя вселенную, идеологию, ценности, принципы. Поэтому эти короткие песни, которые залетают, - это не является смыслом, это не может быть законченным произведением", - заявил Галич во время выпуска YouTube-шоу "Критиканты".

Видео дня

Долгое время DREVO не комментировал эти высказывания. Однако на днях объяснил, почему сразу не реагировал на критику.

"У меня тогда как раз выходил новый трек и мне ничего не пришлось придумывать. Сами по себе обстоятельства так сложились, что это для меня крутое промо. Когда есть хейт - это же круто", - отметил певец в проекте "Ближе к звездам".

Артист отметил, что между ними не было конфликта. Более того, DREVO и Галич смогли подружиться.

"Женя написал мне и мы с ним подружились. Он классный парень. Конфликта нет. Круто, все впряглись и обсуждают - что еще надо. А Женя классный чувак", - сказал исполнитель хита "Смарагдове небо".

Напомним, ранее Женя Галич неожиданно спел песню Drevo, которую сокрушительно разнес.

Вас также могут заинтересовать новости: