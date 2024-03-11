Певица пока не отреагировала на это.

Певица Кристина Соловий, которая недавно поскандалила с Машей Ефросининой на почве языкового вопроса, продвигает свои песни на российских платформах.

Журналисты Times of Ukraine выяснили, что треки Соловий есть на таких российских музыкальных платформах, как "VK музыка" и "Яндекс музыка". По их словам, артистка может до сих пор получать деньги из РФ за прослушивание своих песен.

"Треки артистки со Львовщины до сих пор доступны на болотах. В частности, на музыкальных платформах "VK музыка" и "Яндекс Музыка". Поэтому она, вероятно, получает оттуда роялти. По правилам "Яндекса" треки загружает сам артист или его лейбл и напрямую получает вознаграждение каждый раз, когда композицию прослушивают", – пишут журналисты.

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Поклонники Соловий встали на ее защиту. Многие из них написали, что артистка и вовсе могла не знать о том, что ее песни есть на российских платформах. Сама певица пока никак не прокомментировала данную ситуацию.

Скандал Соловий и Ефросининой

Кристина Соловий поскандалила с Машей Ефросининой, заявив, что на ее руках кровь украинцев. Речь шла о том, что ведущая многие годы разговаривала на русском языке и приложила руку к тому, чтобы в Украине появился "русский мир".

Ефросинина, в свою очередь, сказала, что это очень серьезное обвинение и добавила, что был запрос от людей на российский контент. Однако последние 5 лет, продолжила ведущая, она выходила в эфир исключительно с украиноязычной программой.

Стоит отметить и то, что Соловий в интервью сказала о том, что ее с детства учили ненавидеть Россия и все, что с ней связано.

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