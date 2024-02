Певица пошла на смелые эксперименты.

Украинская певица Оля Полякова презентовала новый клип на песню "Щоб не плакати, я сміюсь". В новой видеоработе артистка удивила шестью неожиданными образами. Больше всего поразил зрителей образ британского певца Фредди Меркьюри из клипов на известные композиции "I want to break free" и "Show must go on".

Кстати, режиссером видеоработы стала Соня Плакидюк, которая обо всех образах сказала так:

"Как человек, который работает в шоу-бизнесе, я очень хорошо знаю, что никому неинтересно, как плохо у тебя на душе. Ты должен дарить радость, утешение, красоту и хорошее настроение, потому что это твоя работа и твое призвание. Каждый образ в клипе имеет свою неслучайную функцию в этом повествовании. Так, например, брошенная невеста в слезах - как фигурка молодой из свадебного торта, что так и не произошло. Или раскованная байкерша, которая хочет получать счастье и драйв от жизни и не чувствовать постоянной вины за эти желания или несколько гротескный собирательный образ артиста на пресс-конференции, который не боится манифестировать свои различные эмоции".

Оля Полякова также уже успела прокомментировать свой клип и слова песни.

"Сегодня такое время, когда обязательно надо жить и чтобы не плакать - смеяться. Это и есть мой девиз. Я думаю, что сегодня многие люди так живут, особенно артисты. Нам сегодня что нужно делать? Поднимать дух, поднимать настроение, дарить счастье, это наша миссия", - рассказала она в программе "Сніданок з 1+1".

Реакция фанатов

Поклонники Поляковой сразу начали комментировать новую видеоработу певицы и писать свои слова восхищения.

"Это шедеврально и феерично. Больше всего понравился образ Фредди"

"Образы в клипе просто невероятные"

"Оля, спасибо! Песня кайф, лечит... Образы роскошные, боремся дальше"

"Как я скучал по этому. Очень рад, что вы продолжаете жить и быть собой".

Напомним, недавно группа The HARDKISS презентовала новый клип "Тільки там".

Вас также могут заинтересовать новости: