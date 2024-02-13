Певица призналась, что дочь Алиса "проела ей весь мозг".

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как ее младшая дочь Алиса живет за границей. Известно, что в начале полномашстабного вторжения артистка отвезла дочь к бабушке в Польшу.

Однако Алисе не нравится жить на чужбине, поэтому уже два года она просится домой. Изначально Полякова-старшая пыталась объяснить дочери, что так будет лучше для ее же безопасности, однако девочка устраивала маме "кошмар".

Полякова говорит, что в конце-концов сдалась и решила вернуть дочь в Украину.

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"Ей действительно все непросто дается. Она уже проела нам мозги! Поэтому мы приняли решение: учится там до лета – и возвращается в Киев. Больше это выдержать невозможно. Каждый день обвинения, что я плохая мама, отдала ребенка в детский дом. Это страшно – два года кошмара. Надо забирать, потому что я просто не выдерживаю", - призналась певица в комментарии "Обозревателю".

Стоит отметить, что и старшая дочь Оли Поляковой жила и училась за границей в начале большой войны. Маша поступила в престижный лондонский вуз, однако вскоре решила оставить его и вернуться домой.

При этом Маша планирует продолжить учебу в американском музыкальном вузе, поэтому скоро вновь уедет.

Напомним, ранее старшая дочь Оли Поляковой рассказала сколько зарабатывает.

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