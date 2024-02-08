Поклонники уже оценили новую видеоработу группы.

Украинская группа The HARDKISS презентовала новую видеоработу на песню под названием "Тільки там". В клипе можно увидеть кадры из разных локаций: с репетиции, из путешествий, из музея и других мест. Особенно впечатлили поклонников моменты с панорамами Киева.

Солистка группы Юлия Санина рассказала, что это своеобразный дневник эмоций за последние полгода.

"В клипе очень много кадров, локаций. Мы снимали его много времени для того, чтобы передать разные моменты. Это микрофильм, маленькие фильмы, собранные в один фильм, чтобы передать, что такое жизнь и из чего она состоит", - прокомментировала певица в "Сніданок з 1+1".

Также Юлия добавила, что в конце клипа она записала важный месседж для всех слушателей.

"В конце песни речитатив. Мы думали, как закончить песню или повторить припев еще раз. Но решили, что я должна сказать. Я проговариваю там очень важные слова, которые, надеюсь, поддержат всех", - подчеркнула Санина.

Реакция поклонников

Поклонники группы сразу начали комментировать новый клип и писать свои впечатления.

"Боже, как это мощно"

"Лучшее из того, что слышал и видел в последнее время"

"Такая чувственная песня и клип"

"Невероятный клип, столько локаций, образов. Все на высшем уровне"

"Такие слезы лились в конце. Когда дом наш прорастет травой...Как мой дом, который разрушен. Сердце и все тело дрожит от этой песни, это невероятно".

Напомним, недавно Тина Кароль презентовала новую песню "Троянди".

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