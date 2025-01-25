Nemo объявили о переносе выступления.

Известные швейцарские певцы Nemo, которые стали победителями "Евровидения-2024", после триумфа на песенном конкурсе объявили о гастрольном туре по Европе. Однако сейчас стало известно, что концерты отменены и состоятся значительно позже.

О своих планах выступить во многих европейских городах, в частности, и в украинской столице Nemo, которые считают себя небинарной личностью, сообщили в июле прошлого года.

Тогда стало известно, что они планируют выступить в киевском клубе Atlas в марте 2025 года в одном. В рамках турне певцы должны были представить новый альбом и свои хиты, в частности, триумфальную песню Евровидения "The Code".

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Однако сейчас исполнители вышли на связь в своем Instagram и объявили о переносе тура. Если многие города получили новые даты, то о концерте в Киеве нет никакого упоминания.

Однако в сети поговаривают, что он может состояться в декабре 2025-го, а также артисты пообещали объявить о концерте в Украине позже. Причиной такого решения стала задержка с новым альбомом. Nemo не успевают завершить свою будущую пластинку, поэтому берут паузу в концертной деятельности.

"С тяжелым сердцем объявляю о переносе моего тура по Европе в этом году. Даты перенесли на конец октября и декабрь. Я знаю, как сильно вы все ждали этого. Я понимаю, что эта новость может разочаровать вас, и я прошу прощения за все неудобства. Большие вещи требуют времени. Если я не выделю достаточно времени для новой музыки, у нее не будет шанса стать великолепной. Следующие несколько месяцев я посвящу музыке и миру. Я хочу создать лучшую работу, которая когда-либо была", - написали Nemo.

Напомним, ранее Nemo встретились с королем Чарльзом III. Певцам выпала честь пообщаться с монархом на благотворительном мероприятии Royal Variety Performance в Лондоне.

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