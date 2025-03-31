Участник украинской группы Ziferblat уже отреагировали на слова прошлогодних триумфаторов.

Известные швейцарские артисты Nemo, которые победили на шоу "Евровидение-2024" в Швеции, поддержали Украину на нынешнем конкурсе. Они публично обратились к представителям нашей страны группе Ziferblat и высказались об их песне.

В этом году Евровидение состоится в Базеле, Швейцария, поскольку в прошлом году победу одержали артисты из этой страны. Nemo - небинарная личность. Они хотят, чтобы к ним обращались с использованием местоимений "они" и "мы", поскольку не ассоциируют себя с одним полом.

Стоит указать, что певцы еще в прошлом году продемонстрировали свою поддержку Украине. К тому же они до сих пор общаются с представительницей Украины на международном событии прошлого года Jerry Heil. Звезды часто показываются вместе за рубежом. А на этот раз они решили поддержать еще и коллектив Ziferblat.

Еврофанатка Эшли в своем Instagram опубликовала видео с Nemo. На нем артисты отметили, что им очень нравится конкурсный трек украинцев "Bird of Pray". А также они пожелали участникам группы прекрасно провести время на международном конкурсе.

"Я люблю вашу песню и желаю вам как можно лучше провести время на "Евровидении". Видимо, скоро увидимся", - сказали Nemo.

На эти слова уже отреагировал сам коллектив Ziferblat. В частности, вокалист Даниил Лещинский признался, что ему очень приятно было услышать такие слова от победителей Евровидения. Он также выразил свой восторг от творчества Nemo и добавил, что очень ждет выхода нового альбома певцов.

"Nemo - не о победе на "Евровидении", а о важных изменениях в мейнстрим музыке. Я действительно очень жду исторического альбома от них", - отметил Лещинский.

Напомним, ранее во время фестиваля Atlas United швейцарские артисты сообщили, что планируют выступить в Украине. Однако тогда концерт отменили, поскольку исполнители не успели дописать новый альбом. Они попросили прощения у поклонников из-за переноса выступления, которое было запланировано на 7 марта. Nemo объявили, что приедут с концертом в Киев и объявили новую дату.

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