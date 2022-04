Каменских выступила на Latin American Music Awards.

Украинская певица Настя Каменских выступила вместе с латиноамериканской группой The Black Eyed Peas.

Церемония Latin American Music Awards была посвящена Украине. Начался концерт с кадров войны в Украине, а затем знаменитые артисты исполнили антивоенный гимн мира.

Фронтмен группы Will.i.am интегрировал в песню "Where is the love" лозунг Pray for Ukraine. Таким образом он также решил поддержать Украину, на территории которой идет полномасштабная война, развязанная Россией.

Также с пламенной речью выступила и сама Каменских. Она призвала не молчать о войне и помогать пострадавшим.

"Войне нет места в современном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране. Говорите о ней, поддерживайте ее как только можете. Потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода – это Украина", - сказала певица.

Напомним, ранее Настя Каменских на концерте произнесла сильную речь об Украине и расплакалась.

