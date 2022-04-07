Каменских рассказала миру о войне в Украине.

Украинская певица Настя Каменских выступила на благотворительном концерте Units por la paz: Ucrania en el corazón на телеканале RTVE в Испании, где исполнила свою песню "Я - Україна". После выступления певица произнесла сильную речь о войне в Украине.

Каменских, говоря обо всех ужасах войны, не смогла сдержать слезы. На видео, которое она опубликовала в своем Instagram, слышно, что Насте сложно говорить из-за кома в горле.

"Сейчас Украина борется за мир, независимость и права человека", - сказала Каменских, а также призвала весь мир помочь нашей стране в этой кровавой войне.

Деньги, вырученные с концерта, будут направлены на помощь украинцам.

Напомним, ранее Настя Каменских обратилась к россиянам и заявила, что только "падшие нелюди могут устраивать такие зверства".

Вас также могут заинтересовать новости: