Linkin Park вернулись на сцену с новой вокалисткой

Группа уже выпустила песню с новой вокалисткой.

Американская группа Linkin Park вернулась на сцену в новом составе. Новой вокалисткой группы после смерти в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона стала Эмили Армстронг.

Также группа представила нового барабанщика. Им стал Колин Бриттейн.

"Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантами мирового уровня, их компанией и тем, что мы создали", — сказал во время стрима на YouTube-канале гитарист и вокалист Майк Шинода.

Кроме того, Linkin Park выпустил новую песню "The Emptiness Machine", в которой вокальную партию исполнила уже Эмили.

15 ноября выйдет новый альбом группы "From Zero". Этот альбом они представят в новом туре по таким городам как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Сеул и Богота.

"С точки зрения звучания и эмоций, он о прошлом, настоящем и будущем", — прокомментировал новый альбом Шинода.

Сообщается, что в новом альбоме будет 11 композиций, он выйдет на лейбле Warner Records.

Напомним, ранее рок-группа Linkin Park переиздала альбом "Hybrid Theory" в честь его 20-летия.

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