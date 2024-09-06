Linkin Park вернулись на сцену с новой вокалисткой

Американская группа Linkin Park вернулась на сцену в новом составе. Новой вокалисткой группы после смерти в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона стала Эмили Армстронг.
Также группа представила нового барабанщика. Им стал Колин Бриттейн.
"Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантами мирового уровня, их компанией и тем, что мы создали", — сказал во время стрима на YouTube-канале гитарист и вокалист Майк Шинода.
Кроме того, Linkin Park выпустил новую песню "The Emptiness Machine", в которой вокальную партию исполнила уже Эмили.
15 ноября выйдет новый альбом группы "From Zero". Этот альбом они представят в новом туре по таким городам как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гамбург, Лондон, Сеул и Богота.
"С точки зрения звучания и эмоций, он о прошлом, настоящем и будущем", — прокомментировал новый альбом Шинода.
Сообщается, что в новом альбоме будет 11 композиций, он выйдет на лейбле Warner Records.
Напомним, ранее рок-группа Linkin Park переиздала альбом "Hybrid Theory" в честь его 20-летия.