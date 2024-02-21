Песня получилась совсем другой.

10 лет назад певица Тина Кароль выпустила в мир песню "Шиншилла", а сегодня она получила новое звучание. Певица Кажанна перевела ее на украинский язык и добавила свою манеру исполнения.

Кажанна говорит, что ее версия "Шиншиллы" - это история о двух несовместимых людях. Это та же история, когда "хорошие девушки" ищут себе "плохих парней".

"Шиншилла и волк - это существа из разных миров, которые не пересеклись. Но их манит чужой мир: волку нравится домашняя милая шиншилла, а шиншилла хочет быть диким отважным вожаком. Или, возможно, их коммуникация - это неприятие себя и попытки уйти от реальности? Впрочем, неважно, ведь конец один - кто-то хищник, а кто-то жертва", - рассказывает Кажанна.

Кроме того, певица не просто перевела слова, от оригинальной версии она взяла только припев, а вот куплеты создала в своем фирменном стиле.

"Мне нравилась эта песня Тины Кароль в детстве, в ней чувствуется вайб 2000-х. Впрочем, я не просто перевела песню на украинский язык, а скорее оттолкнулась от припева и сделала куплеты в своем стиле. Взрослея, ты видишь вещи по-другому, ситуации приобретают новые значения", - говорит артистка.

Напомним, ранее известный певец снял в новом клипе братьев-героев из ВСУ, но один из них исчез "на нуле".

Вас также могут заинтересовать новости: