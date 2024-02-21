Роман Скорпион поразил поклонников историей о своих братьях в новой песне.

Украинский певец Роман Скорпион презентовал мощную работу "Солдат", в которой олицетворил родных братьев Ивана и Юрия, которые в ВСУ сражаются за победу нашей страны.

"Недавно моя семья пережила тяжелый период - мы потеряли связь с одним из моих родных братьев, которые служат на нуле. Несколько недель мы не знали, что с ним... Все эти невыносимо долгие дни мы молили Бога лишь об одном - чтобы брат вернулся живым. И именно в этот период я написал песню "Солдат". Это концентрат моих эмоций и переживаний, которые нашли выход в этой композиции. Она о моих братьях, Иване и Юрии, а также обо всех защитниках и защитницах, которых ждут дома родные", - рассказал Роман.

Для певца было важно сделать акцент на том, чтобы показать своих братьев-героев в новой видеоработе.

"Съемка клипа происходила в Киеве. Режиссером выступил Антон Пильноватых, с которым уже была совместная видеоработа на песню "Океан". Мы долго думали, как можно привлечь Юру и Ивана. Ведь они должны были быть в клипе непременно. И тот факт, что братья сейчас на службе, ощутимо усложнил нам задачу. Но выход был найден, и в клипе мои братья все-таки присутствуют. Самые внимательные их точно заметят (улыбается)", - добавил артист.

Напомним, Оля Полякова превратилась в брюнетку для феерического клипа.

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