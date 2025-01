Этот трек исполняет известная американская певица Билли Айлиш.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify подвел итоги 2024 года и определил самую популярную песню. Этот трек занял первое место в музыкальном чарте платформы "Самые популярные композиции" в последние недели прошлого года.

Как сообщает издание Variety, речь идет о хите "Birds of a Feather", который исполняет известная американская певица Билли Айлиш. Трек вышел в июле 2024 года и вошел в альбом звезды "Hit Me Hard and Soft". За семь месяцев он стал лидером на различных площадках и популярным во всем мире. А платформа Spotify признала его самым популярным.

За это время композиция собрала 1,781 миллиарда прослушиваний. На втором месте по популярности оказался трек "Espresso" Сабрины Карпентер. Он набрал 1,774 миллиарда стримов на сервисе.

Композиция Билли Айлиш также заняла второе место в рейтинге Billboard Hot 100, равно как и в чарте синглов Великобритании. Кроме того, песня была номинирована на премию "Грэмми". В частности, она попала в категории "Песня", "Запись года" и "Лучший сольный попперформанс".

К слову, сама исполнительница хита была признана лучшей певицей прошлого года по версии Apple Music. Айлиш стала первой в истории, кого дважды наградили таким званием. Ранее она уже становилась артисткой года в 2019-м.

Что известно о Билли Айлиш

Билли Айлиш считают феноменом 21 века. В довольно юном возрасте она достигла тех высот, которые были не под силу даже артистам, которые много лет на сцене. За время своей карьеры она стала лауреатом девяти премий "Грэмми", трех MTV Video Music Awards и двух Brit Awards и American Music Awards. Она побеждала в номинациях "Лучший новый исполнитель", "Запись года", "Альбом года" и "Песня года".

Кроме того, она получала "Золотые глобусы" и "Оскары" за лучшие песни к фильмам "007: Не время умирать" и "Барби". В дополнение, Айлиш поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения и активно занимается защитой прав животных.

Напомним, ранее было названо украинскую певицу, чьи треки больше всего слушали в 2024 году. Стало известно, какая песня этой артистки больше всего лидировала в музыкальных чартах.

