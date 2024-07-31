Музыкальные редакторы американского журнала Harper's Bazaar назвали 14 лучших хитов лета 2024 года. Они выбирали композиции в стиле поп. В список лучших вошли треки Билли Айлиш, Бейонсе, Тейлор Свифт, которая презентовала новый альбом, и других.
Как известно, еще 10 лет назад самые популярные треки определялись по количеству ротаций на радио и просмотров на YouTube, но сейчас этого недостаточно. Сегодня так называемая "хитовость" песни определяется по ее популярности в соцсетях.
Как пишет Harper's Bazaar, лето этого года подарило сразу несколько треков от артистов, которые ранее отставали в музыкальных чартах. В частности, Чаппелл Роан, Сабрина Карпентер и Charli XCX.
В список топ-15 вошли песни, которые собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах, а также получили высокие оценки от критиков. Эти композиции музыкальные редакторы журнала ассоциировали с летними вечеринками и временем в компании друзей.
Стоит указать, что в подборку вошли не только отдельные песни, но и альбом. Речь идет о "Hit Me Hard and Soft" Билли Айлиш.
Quavo и Лана Дель Рей - "Tough"
Adrianne Lenker - "No Machine"
Тейлор Свифт - "I Can Do It With a Broken Heart"
Trent Reznor & Atticus Ross - "Yeah x10"
Kendrick Lamar - "Not Like Us"
Бейонсе - "Protector"
GloRilla - "TGIF"
Tove Lo & SG Lewis - "Heat"
Charli XCX - "360"
Charli XCX - "Apple"
Tinashe - "Nasty"
Sabrina Carpenter - "Please Please Please"
Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"
Напомним, ранее Apple Music назвал лучшие альбомы всех времен. В топ-10 попал Майкл Джексон и The Beatles.