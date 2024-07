Музыкальные редакторы выбрали 14 хитов.

Музыкальные редакторы американского журнала Harper's Bazaar назвали 14 лучших хитов лета 2024 года. Они выбирали композиции в стиле поп. В список лучших вошли треки Билли Айлиш, Бейонсе, Тейлор Свифт, которая презентовала новый альбом, и других.

Как известно, еще 10 лет назад самые популярные треки определялись по количеству ротаций на радио и просмотров на YouTube, но сейчас этого недостаточно. Сегодня так называемая "хитовость" песни определяется по ее популярности в соцсетях.

Как пишет Harper's Bazaar, лето этого года подарило сразу несколько треков от артистов, которые ранее отставали в музыкальных чартах. В частности, Чаппелл Роан, Сабрина Карпентер и Charli XCX.

В список топ-15 вошли песни, которые собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах, а также получили высокие оценки от критиков. Эти композиции музыкальные редакторы журнала ассоциировали с летними вечеринками и временем в компании друзей.

Стоит указать, что в подборку вошли не только отдельные песни, но и альбом. Речь идет о "Hit Me Hard and Soft" Билли Айлиш.

Quavo и Лана Дель Рей - "Tough"

Adrianne Lenker - "No Machine"

Тейлор Свифт - "I Can Do It With a Broken Heart"

Trent Reznor & Atticus Ross - "Yeah x10"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Бейонсе - "Protector"

GloRilla - "TGIF"

Tove Lo & SG Lewis - "Heat"

Charli XCX - "360"

Charli XCX - "Apple"

Tinashe - "Nasty"

Sabrina Carpenter - "Please Please Please"

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

