В рейтинг лучших попал Майкл Джексон и The Beatles.

Музыкальная платформа Apple Music, которая ранее назвала топ украинских песен, объявила 100 лучших альбомов в истории. Выбирали главных исполнителей всех времен эксперты платформы, музыкальные продюсеры и певцы Фаррелл Уильямс, Charli XCX и Марен Моррис.

Почетное первое место в рейтинге отдали альбому "The Miseducation of Lauryn Hill" американской исполнительницы Лорин Хилл. Как пишет Apple Music, эта пластинка "стала образцом музыкальности, поэтичности и творческой честности".

Этот альбом стал первым и единственным в творческом наследии певицы. Он вышел в 1998 году, однако он до сих пор имеет большую популярность среди меломанов. Исполнительница продемонстрировала разные стили: она читала рэп в некоторых композициях и пела госпельной интонацией. Она удивила фанов глубиной своих треков.

На второй строчке оказался легендарный певец Майкл Джексон со своим альбомом "Thriller". Редакция Apple Music отметила, что эта пластинка стала эпохальной и начала новый виток в истории поп-музыки. "Thriller" артист представил в 1982 году. Он стал символом новой культуры в музыке. Кроме огромного творческого значения, альбом также получил коммерческий успех.

"Этот эпохальный лонгплей задал стандарт современного поп-блокбастера, а также заново определил масштаб и значение поп-музыки", - указали на платформе.

Тройку лидеров замыкает знаменитая группа The Beatles с альбомом "Abbey Road". В Apple Music пластинку назвали "идеальным порталом во вселенную группы". Как известно, коллектив был создан в Ливерпуле в 1960 году. В его состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Группа считается одним из самых влиятельных в мировой музыкальной истории.

Топ-10 лучших альбомов всех времен

1. Лорин Хилл - "The Miseducation of Lauryn Hill";

2. Майкл Джексон - "Thriller";

3. The Beatles - "Abbey Road";

4. Prince & The Revolution - "Purple Rain";

5. Frank Ocean - "Blonde";

6. Стиви Вандер - "Songs in the Key of Life";

7. Кендрик Ламар - "Good Kid, M.A.A.D City" (Deluxe Version);

8. Эми Уайнхауз - "Back to Black";

9. Nirvana - "Nevermind";

10. Бейонсе - "Lemonade".

В 100 лучших альбомов также вошли пластинки Адель, Тейлор Свифт, Канье Уэст, Дрейк, The Rolling Stones, Metallica, Лана дель Рей и др.

Напомним, ранее крупнейшая звезда современности Тейлор Свифт презентовала новый альбом.

