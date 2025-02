Исполнительница заявила, что проигрыш в номинации о социальных изменениях мотивировал ее делать еще больше и достигать новых высот в музыке.

Известной украинской певице Jerry Heil, которая подавала свою песню "All Eyes On Kids" на музыкальную премию "Грэмми-2025", не удалось одержать победу в специальной номинации. Исполнительница прокомментировала свое поражение и поделилась кадрами с церемонии награждения победителей.

Как известно, звезда подавала свой трек в номинацию Best Song For Social Change Award - это категория, в которой соревнуются песни о социальных изменениях. Однако победа досталась композиции "Deliver". Ее исполняют американские артисты Иман Джордан, Рой Гартрелл, Тэм Джонс и Ариэль Лох.

Jerry Heil побывала на 67-й церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе, США. В своем Instagram она поделилась кадрами из зала, где проходило вручение. На кадрах певица показалась в изысканном бордовом платье. Свой образ знаменитость дополнила черными перчатками.

В подписи к снимкам артистка отметила, что для нее важно, что ее песня "All Eyes On Kids", в которой звезда спела о депортированных Россией украинских детях, несет важные смыслы и продолжает влиять на людей. А также отметила, что проигрыш на премии мотивировал ее двигаться только вперед и достигать еще больших высот.

"Еще перед сном, перед Грэмми, узнала, что не взяла Social Change Award. Для меня эта категория о песнях, которые приводят к изменениям. All Eyes On Kids влияла и продолжает влиять, и мы с вами сделаем все, чтобы она и дальше выполняла свою миссию. Для этой песни это главное. Однако вы же знаете, что такие события заводят меня и заставляют разгоняться сильнее!" - отметила Jerry Heil.

В комментариях поклонники поддержали певицу и отметили, что гордятся ею:

"Может и не взяла Грэмми, но потом будет только больше! Горжусь тобой"

"Обязательно победишь, но в другой раз! Каждое поражение - это повод еще больше творить"

"Все будет! На Евровидение ты попала с третьего раза, значит Грэмми получишь со второго"

Напомним, ранее стало известно, кто получил награды на премии "Грэмми-2025". Больше всего наград получил американский рэпер Кендрик Ламар. Его хит "Not Like Us" стал лучшим сразу в четырех номинациях.

