Стало известно, какую композицию выбрала артистка.

Известная украинская певица Jerry Heil подала свою песню на одну из самых престижных музыкальных премий Grammy Awards 2025. Став членом Академии звукозаписи, артистка решила снова привлечь внимание иностранцев к войне в Украине.

Исполнительница выбрала трек "All Eyes On Kids" для "Грэмми". В композиции и клипе к нему Jerry Heil транслирует еще одну украинскую трагедию - депортацию детей Россией. Главной героиней видео стала 14-летняя Кира Обединская, которая родом из Мариуполя. Девочку похитили оккупанты и увезли в Донецк, но ее все же удалось вернуть в Украину.

"Я подала трек "All Eyes On Kids" на Grammy! Тема похищенных Россией украинских детей слишком мало поднимается в инфополе, она заслуживает международной огласки, и Grammy - один из лучших способов достичь этого! Когда я выбирала тему для написания трека для премии, мне важно было не просто подать трек с хорошим звучанием - я считаю необходимым через музыку говорить, что болит мне и моему народу. И какая я счастлива была вчера, когда перешла по гештегу #AllEyesOnKids в Twitter и обнаружила, что столько иностранцев уже используют его и говорят о наших детях! Итак, это работает!" - сообщила исполнительница в своем Instagram, опубликовав видео.

По словам Jerry Heil, сейчас она нуждается в поддержке. Важно, чтобы как можно больше иностранцев распространили ее трек в соцсетях. Поэтому она призвала всех украинцев, находящихся за рубежом, рассказывать об этой композиции и сделать так, чтобы там обратили внимание на трагедию похищения украинских детей.

"Сейчас у нас с вами сверхответственная задача - сделать так, чтобы этот трек прошел в лонглист. Когда я садилась писать эту песню, у меня была задача сделать так, чтобы в песне поднималась какая-то очень важная тема относительно Украины. Потому что если ты уже как артистка из Украины выходишь на большую сцену, ты должна поднимать вопросы, которые касаются твоего народа, вопросы, которые касаются тебя. Но я также понимала, что ты не донесешь это через песню, которая будет просто грузить слушателя. В первую очередь мне действительно хотелось, чтобы это заставляло тело двигаться, чтобы это прослушивали еще раз, еще раз, еще раз, еще раз", - добавила звезда.

Напомним, ранее Владимир Дантес и Jerry Heil завоевали сердца слушателей новой песней "Губы в губах". Они представили клип к песне.

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