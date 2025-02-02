Певица подавала свою песню на категорию "Best Song For Social Change Award".

Популярная украинская певица Jerry Heil, которая летом прошлого года стала членом академии Грэмми и подавала заявку на категорию "Best Song For Social Change Award" самой престижной музыкальной премии мира, не одержала победы. Об этом сообщает официальный сайт Грэмми.

На днях Jerry Heil прилетела в Лос-Анджелес, чтобы появиться на красной дорожке премии. Однако композиция украинки под названием "All Eyes On Kids" не получила первое место.

Жюри выбрали победительницей песню "Deliver", которую поют американские музыканты Иман Джордан, Рой Гартрелл, Тим Джонс и Ариэль Лох. В ней певцы показали вызовы современного мира и борьбу за единство во время социально-политического напряжения.

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Академия звукозаписи вручила им награду "Best Song For Social Change Award" (награда за лучшую песню о социальных изменениях) 1 февраля.

К слову, песня Jerry Heil "All Eyes On Kids" посвящена полномасштабной войне в Украине. В ней артистка спела о детях, которых оккупанты незаконно депортировали из страны.

Кстати, официальная 67-я церемония "Грэмми" состоится в этом году в Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 февраля. На ней объявят победителей во всех музыкальных категориях.

Напомним, ранее певец Никита Киселев презентовал новый клип о любви пары военных во время войны.

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