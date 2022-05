Энди Флетчеру было 60 лет.

Английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер скончался в возрасте 60 лет.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Мы потрясены и полны безмерной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам требовалась поддержка, дружеская беседа, веселая компания или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время", - говорится в заявлении группы.

Флетчер в конце 70-х годов организовал со школьным знакомым Винсом Кларком музыкальную группу No Romance in China. В ней он играл на бас-гитаре. В 80-х после знакомства с Мартином Гором они с Кларком преобразовались в новую группу Composition of Sound. Через время к ней присоединился Дэвид Гаан, а группа стала называться Depeche Mode.

