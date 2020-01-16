Depeche Mode и Уитни Хьюстон: стало известно, кого включат в Зал славы рок-н-ролла
02:51, 16 января 2020Кино и музыка
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Торжественная церемония введения новых музыкантов в Зал славы состоится 2 мая и будет впервые транслироваться в прямом эфире.
Участники группы Depeche Mode Эндрю Джон Флетчер, Мартин Гор и Дэйв Гаан / фото УНИАН
Объявлены имена музыкантов, которые в 2020 году будут введены в Зал славы рок-н-ролла.
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Список опубликован на сайте одноименной организации.
В Зал славы попадут певица Уитни Хьюстон, группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, T. Rex, The Dobbie Brothers и рэпер The Notorious B.I.G.
Торжественная церемония введения новых музыкантов в Зал славы состоится 2 мая. И будет впервые транслироваться в прямом эфире - ее покажет HBO.
Номинантами на включение в Зал славы рок-н-ролла могут стать музыкант или группа, чья первая запись вышла не менее 25 лет назад.
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