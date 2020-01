Depeche Mode и Уитни Хьюстон: стало известно, кого включат в Зал славы рок-н-ролла

Торжественная церемония введения новых музыкантов в Зал славы состоится 2 мая и будет впервые транслироваться в прямом эфире.

Объявлены имена музыкантов, которые в 2020 году будут введены в Зал славы рок-н-ролла.

Читайте такжеУченые выяснили сколько минут вдень нужно слушать музыку

Список опубликован на сайте одноименной организации.

В Зал славы попадут певица Уитни Хьюстон, группы Depeche Mode, Nine Inch Nails, T. Rex, The Dobbie Brothers и рэпер The Notorious B.I.G.

Торжественная церемония введения новых музыкантов в Зал славы состоится 2 мая. И будет впервые транслироваться в прямом эфире - ее покажет HBO.

Номинантами на включение в Зал славы рок-н-ролла могут стать музыкант или группа, чья первая запись вышла не менее 25 лет назад.

Видео: Rock & Roll Hall of Fame

Как сообщал УНИАН, ранее британский рок-музыкант Оззи Осборн опубликовал клип на первую за девять лет сольную песню Under the Graveyard, которую он представил ранее.