Британская хэви-метал-группа анонсировала концерт в июле в Великобритании.

Знаменитая британская хэви-метал-группа Black Sabbath впервые за 20 лет воссоединится в оригинальном составе. Музыканты, в том числе и Оззи Осборн, выступят на одной сцене на своем финальном концерте.

Как сообщает издание The Guardian, коллектив анонсировал концерт в Великобритании. Он запланирован на 5 июля на родине группы - в Бирмингеме. Билеты будут доступны к продаже с 14 февраля.

Впервые за два десятка лет лучшие хиты группы вместе исполнят солист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Последний раз в оригинальном составе артисты появлялись на сцене еще в 2005-м. С тех пор они больше никогда не выступали вместе. На концерте также выступят Metallica, Slayer, Pantera и другие группы.

Прибыль от шоу "Назад к началу" звезды планируют передать благотворительным организациям. Одним из таких будет фонд, помогающий людям с болезнью Паркинсона.

Как известно, фронтмен группы Осборн ушел из коллектива в 1979-м из-за проблем с наркотиками и алкоголем. Он продолжил выступать как сольный исполнитель. В 2020 году у него диагностировали болезнь Паркинсона.

"Мне пора вернуться к месту, где я родился. Я счастлив сделать это с помощью людей, которых я люблю. Бирмингем - настоящая родина металла", - сказал Осборн, пишет Reuters.

Что известно о Black Sabbath

Black Sabbath был создан в 1968 году в Бирмингеме. Участники коллектива стали основателями музыкального жанра хэви-метал. Всего они издали 19 студийных альбомов. Речь идет о Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971), Sabbath Bloody Sabbath (1973), Heaven and Hell (1980), Headless Cross (1988), Born Again (1983). Оззи Осборна внесли в Зал славы рок-н-ролла, как солиста коллектива, а позже и как сольного артиста.

Напомним, ранее Оззи Осборн заявил, что уходит со сцены. Такое решение связано со здоровьем артиста. Давшиеся в знаки его многолетняя зависимость от алкоголя и наркотиков, серьезное ДТП, где он повредил позвоночник, а также двадцатилетняя борьба с болезнью Паркинсона дают о себе знать.

